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«القاهرة الإخبارية»: تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح 

كتب:

حسن سمير
01:35 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
مساعدات إنسانية - أرشيفية

مساعدات إنسانية - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ المساعدات الإنسانية الإغاثية تتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في وقت سابق، أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.

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