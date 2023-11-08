المفوض الأممي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأشارت القناة، إلى أن الزيارات الأممية المتعددة لمعبر رفح البري، استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتة إلى تجهيز 70 شاحنة، تمهيدا لعبورها معبر رفح، بعدما عبرت 85 شاحنة أمس إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح.