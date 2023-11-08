منال سلامة تواسي الفنانة سلوى محمد علي في جنازة والدتها

انتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على والدة الفنانة سلوي محمد علي، التي توفيت أمس، وأقيمت الجنازة داخل مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.

منال سلامة تقف بجوار سلوى محمد علي

وحرصت الفنانة منال سلامة على الوقوف بجوار الفنانة سلوى محمد علي، التي حرصت على تهدئتها، ومواساتها في وفاة والدتها، بعدما سيطر على سلوى عثمان حالة من الحزن الشديد، ودخلت في نوبة بكاء شديدة .

حضور جنازة والدة سلوي محمد علي

وكان من بين الحضور في صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، بمسجد النور بمنطقة العباسية، كل من نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والفنانة منال سلامة، والفنانة بسمة، وسيد رجب وأميرة فتحي والمنتج محمد العدل.

وكان المنتج صفي الدين محمود أعلن أمس وفاة والدة سلوى محمد علي، والإشارة إلى أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد العباسية، دون أن يحدد أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان استقبالها العزاء.