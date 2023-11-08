نجوم الفن والأصدقاء في جنازة والدة سلوى محمد علي

حرص عدد من نجوم الفن، على التواجد ظهر اليوم بصحبة الفنانة سلوى محمد علي، لدعمها ومساندتها، قبل إقامة صلاة الجنازة على جثمان والدتها التي توفيت أمس الثلاثاء، وذلك داخل مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.

وظهرت ملامح الصدمة على وجه الفنانة سلوى محمد علي، بسبب وفاة والدتها، وحرصها على ارتداء نظارة سوداء كبيرة لإخفاء دموعها وحالة الحزن التي سيطرت عليها في ظل وجود أصدقاءها من داخل وخارج الوسط الفني وعدد من جمهورها.

أشرف زكي ومنال سلامة وبسمة ف جنازة والدة سلوى محمد علي

وكان من بين الحضور في صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، بمسجد النور بمنطقة العباسية، كل من نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، والفنانة منال سلامة، والفنانة بسمة، وسيد رجب وأميرة فتحي والمنتج محمد العدل.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكان المنتج صفي الدين محمود، قد أعلن أمس عن وفاة والدة سلوى محمد علي، والإشارة إلى أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد العباسية، دون أن يحدد أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان استقبالها العزاء.