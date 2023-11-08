واجهوا الموت.. مشاهد مبكية لأطفال غزة المصابين في القصف (فيديو)

أطفال رضع وصغار، ربما فقدوا ذويهم خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على منازلهم، وربما مازال أهاليهم تحت الأنقاض، ظهروا وهم يرتجفون خوفا بعد نجاتهم، تلطخت ملابسهم بالدماء، وطالت الإصابات أجسادهم الضعيفة، ظهروا في مشاهد مبكية عبر وسائل التواصل المختلفة، لتهز صورهم العالم، وتبعث برسالة فحواها: «أوقفوا الحرب.. انقذوا أطفال غزة».

طفل مرتجف في أحد مستشفيات غزة

مقطع فيديو قصير لم يتعد الـ35 ثانية، نشره إسماعيل جود، أحد أبناء فلسطين، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أظهر طفلا مرتجفا وإلى جواره صغير يحاول التخفيف عنه، يربت على كتفيه.

إسماعيل جود أكد لـ«الوطن»، أن الفيديو الذي نشره على «إنستجرام»، يعود لأحد أصدقائه، وكان في مستشفى الشفاء قبل ساعات: «الفيديو ده صوره أحد أصدقائي لطفل يرتجف في مستشفى الشفاء بغزة، وجنبه طفل تاني ممكن يكون أخوه أو قريبه، والمشهد ده متكرر في المستشفيات، الأطفال اللي بتُقصف بيوتهم وبينجوا من تحت الأنقاض بيروحوا المستشفيات لتقديم الدعم ليهم».

مشاهد مبكية لأطفال يرتجفون في غزة

لم يكن مشهد الطفل المرتجف هو الوحيد، بل نشر «إسماعيل»، فيديو آخر لـ3 أطفال يرتجفون على أحد أسّرة المستشفيات، بينهم طفلة أصيبت بعدة جروح وأظهر الفيديو جسدها الملطخ بالدماء، وفق الشاب الفلسطيني: «كان في نفس المشفى طفل وطفلة، الأخيرة فقدت ذويها وكانت بتقول بدي ماما وبابا، وصلت ومكنش معاها أي حد».

طفل لم يتعدى عمره الـ4 أعوام، ظل يرتجف ويبكي بعد نجاته من القصف، ربما هذا الصغير فقد ذويه تحت الأنقاض، أو تاه عنهم خلال عمليات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على منازل المدنيين بغزة وفق «إسماعيل»: «ما بنعرف الأطفال أحيانا بيكونوا فقدوا أهاليهم، أو تاهوا منهم وقت استخراجهم من تحت الأنقاض».