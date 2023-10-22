والد الطفل الفلسطيني المرتجف: ابني يصاب بتشنجات عصبية ليلا

قال وائل سعد الله، والد الطفل محمد، صاحب الفيديو الشهير، وهو يرتجف، إن أهالي غزة يعيشون تحت القصف وضربات الطيران الإسرائيلي بطريقة وحشية، موضحًا: «الإسرائيليون يقصفوننا بوحشية ويرموننا بالبراميل المتفجرة، وأحمد الله على أن الشاحنات المصرية وصلت غزة بسلام».

مصر فخر للعرب كلهم

وأضاف «سعد الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية، ومصر فخر للعرب كلهم ونشكرها على كل ما تقدمه لنا»، مشيرًا إلى أن بيته دُمر من بين 5 بيوت دُمرت في اللحظة ذاتها على رأس ساكنيها: «بيتي اتدمر على رأسي ورأس أولادي».

تدهور حالة محمد ليلا

وتابع: «ابني محمد بخير حاليا طول النهار، لكن في فترة الليل لا يوجد نور أو كهرباء وهو ما يتسبب في إصابته بنوبات عصبية وتشنجات، واليوم أصبحنا نازحين في مدارس الإيواء الخاصة بمنظمة أونروا بعدما تم قصف بيتنا، والحالة صعبة عندنا، ليس لدينا مياه أو كهرباء ومعرضون لانتشار الأوبئة».