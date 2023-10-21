والد الطفل الفلسطيني المرتجف محمد أبو لولي: حالتنا المعيشية «مأساوية»

كشف وائل سعد الله، والد الطفل الفلسطيني الناجي محمد أبو لولي، عن سبب بكاء ابنه وارتجافه بشدة، قائلًا: «كنا آمنين في البيت كأي مدنيين، واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا بالمنطقة مكون من 3 طوابق يضم أكثر من 20 فردًا حتى تساوى بالأرض»، متابعًا أن قوات الاحتلال مسحت مربعا سكنيا بالكامل.

لا توجد مياه للشرب أو الوضوء

وأضاف «سعد الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «أعيش في رفح بالجنوب، وكنت أنا وأولادي بالغرفة، وكان محمد نائما وقت حدوث القصف الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أن الحالة المعيشية مأساة خاصة في ظل عدم وصول الشاحنات الإغاثية، فلا يوجد مياه أو كهرباء، قائلا: «معندناش مياه نتوضى أو نشرب».

نزوح سكان الشمال للجنوب

وتابع: «سكان من الشمال نزحت إلينا في الجنوب، واليوم أصبح يوجد حوالي 5000 نازح في المدرسة الواحدة بعد أن كانت تضم 2000 فرد، والأونروا لا تستطيع توفير الأكل والشرب لهم، وعندما تأتي مساعدات يتسلم الفرد رغيفا واحدا فقط طوال اليوم».