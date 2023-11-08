محافظ الإسكندرية: رصف شارع فوزي معاذ بالتوازي مع مشروع إدارة مياه الأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال رصف شارع فوزي معاذ وذلك في إطار تنفيذ المشروع الاستراتيجي المتكامل لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق.

محافظ الإسكندرية: أعمال الرصف تتم بالتوازي مع تنفيذ المشروع

وأكد اللواء محمد الشريف سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع فوزي معاذ، موضحًا أن تنفيذ أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله تتم بالتوازي مع تنفيذ المشروع في مختلف المواقع، وذلك لتسهيل الحركة المرورية ورفع العبء عن المواطنين.

محافظ الإسكندرية: القضاء على تراكمات مياه الأمطار

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه من المقرر عقب الانتهاء من المشروع بمنطقة سموحة، سيتم القضاء بشكل كبير على أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي تتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء.