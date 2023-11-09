معلومات الوزراء: 123.5% زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية اتجاهًا صعوديًّا في حجم الاستثمارات؛ حيث ارتفع من 4.6 مليارات دولار في عام 2014 إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022.

عوامل الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصر

ولفت المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل؛ حيث يشير الاتجاه الصعودي في حجم الاستثمارات في مصر إلى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 123.5% زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال 2022، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر في يوليو 2023، والذى أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر في الفترة من 2014 وحتى 2022 جاء كالتالي:

- 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2014 .

- 6.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2015.

- 8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2016.

- 7.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2017.

-8.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2018.

-9 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2019.

- 5.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2020.

- 5.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام2021.

- 11.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2022.