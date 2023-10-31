الدمرداش: حجم الاستثمارات بجامعة العريش تخطى مليار و700 مليون جنيه

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن رئيس الوزراء قابل عددا من شيوخ وعواقل شمال سيناء، ووضع حجر أساس لمجموعة من المشاريع التنموية، لافتًا أن التنمية حلقات متصلة ببعضها، وأن عملية التنمية في سيناء مبنية على أسس علمية.

11 كلية في جامعة العريش

وأضاف «الدمرداش» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية، مضيفًا: «الجامعة بدأت بـ3 كليات وصولًا إلى 11 كلية ومعهد للدراسات العليا وبدأت بـ3000 وصولا إلى 12000 طالب وتخطى حجم الاستثمارات بها مليار و700 مليون جنيه».

إنشاء مجمع طبي كامل

وأشار إلى أن أهالي شمال سيناء في حاجة إلى هذه الكليات: «الطب البشري، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات»، ولذلك هناك استثمارات متعلقة بالتنمية في العملية التعليمية، مؤكدًا أنه سيجري عمل مجمع طبي كامل في شمال سيناء مع وجود مستشفى طوارئ والاهتمام بكلية التمريض ووجود سكن للأطباء والتمريض، والهدف من ذلك هو الربط بين شمال سيناء والوادي.