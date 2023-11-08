مقتل 29 شخصا في فيضانات بالصومال.. أسوأ موجة منذ 40 عاما

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال أن 29 شخصا لقوا حتفهم، واضطر أكثر من 300 ألف إلى الفرار من منازلهم، بسبب أسوأ موجة فيضانات تجتاح البلاد منذ عقود، وذلك بعدما غمرت أمطار غزيرة بلدات في أنحاء شرق أفريقيا.

إنقاذ آلاف الأشخاص

وبحسب «رويترز» فإن السلطات سارعت إلى إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، بسبب الفيضانات التي تأتي بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عاما، ونقلت عن حسن عيسى، المسؤول بالهيئة، أن ما يحدث اليوم هو الأسوأ منذ عقود، وإنه أسوأ حتى من فيضانات عام 1997.

وأشار إلى أن أعداد القتلى والنازحين سترتفع على الأرجح، لأن العديد من الأشخاص عالقون بسبب مياه الفيضانات في الصومال.

بينما قال محمد فرح، أحد شيوخ مدينة بيدوة في جنوب غرب الصومال: «لا أتذكر أني رأيت مثل هذه الفيضانات في حياتي.. الناس يواصلون الإخلاء بحثا عن أرض مرتفعة»، وأعلنت الأمم المتحدة أن 2400 شخص في بلدة لوق تقطعت بهم السبل بسبب فيضان نهر جوبا.