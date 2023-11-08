إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة بتقديم الموظفين المتقاعسين والمخالفين للجهات المختصة وتطبيق القانون على المتعدين.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ أزالت الوحدات المحلية 104 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية منها 34 حالة بالعدوة و16 حالة ببني مزار و3 حالات بالمنيا و13 حالة بسمالوط و11 حالة بمطاي و4 حالات بديرمواس و22 حالة بمغاغة وحالة بملوى.

التعامل الفوري والإزالة في المهد

ففي مراكز (المنيا - العدوة ـ بنى مزار)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 53 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 34 حالة تعد خارج الحيز العمراني بالعدوة بقرى (الشيخ مسعود ـ القايات ـ برمشا)، و16حالة تعد بمركز بني مزار شملت قرى (الحسينية ـ أبوجرج ـ شلقام) وحي شرق وغرب المدينة، و4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى (تله – صفط الخمار- طوخ الخيل) بمركز المنيا، إلى جانب ردم حفر أساس بحي غرب المدينة.

وفي مراكز (سمالوط ـ ديرمواس ـ مطاي)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 28 حالة؛ منها 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقرى (قلوصنا ـ منقطين ـ بني غنى) بمركز سمالوط، و11 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى (منبال - إبوان ـ حلوة) وحي غرب وشمال مدينة مطاي، وإزالة 4 حالات تعد بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات بمغاغة

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث شملت قرى (ميانة ـ طنبدى ـ شم ـ آبا) وأسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعد على الأرض الزراعية وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين، وبمركز ملوى تم رصد حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة بعمل شبكة ري بالظهير الصحراوي الغربي، وعلى الفور جرى رفع وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.