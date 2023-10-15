حملات مكثفة لوقف وإزالة حالات البناء المخالف بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات التصدي للبناء المخالف في أحياء الإسماعيلية والمراكز والمدن خلال الأيام القليلة الماضية، ونجحت الحملات في إيقاف عدد من الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة تعديات البناء المخالف

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم التصدي لأعمال تنفيذ صبة خرسانية للدور الثاني علوي بدون ترخيص، بشارع الغابة منطقة حي السلام، كما وجه المحافظ بالتحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

منع محاولات للبناء في أبو فايد والقنطرة

وفي مركز ومدينة فايد، تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، بوقف تنفيذ محاولة بناء بدون ترخيص، وذلك عن طريق إزالة الصبة الخرسانية وردم الحفر المعدة للبناء وذلك في منطقة السعدية، على مساحة 300 متر.

وفي مركز القنطرة غرب تمكنت الوحدة المحلية من وقف تنفيذ محاولتي بناء بدون ترخيص، عن طريق ردم الحفر المعدة للبناء، بمنطقة عزبة الصعايدة، الأولى على مساحة 100 متر، والثانية على مساحة 120 مترا.