مناظرة 3088 حالة ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد» في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، مناظرة 3088 حالة ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد» ،من بينها 172 حالة قلب، في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية في بيان لها، أنّ المناظرة عن بعد، جاءت تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات محافظة الدقهلية.

خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص شكره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أنّ فريق المناظرة، ناظر خلال الشهر الماضي، نحو 208 حالات باطنة، 466 تخصص الجلدية و172 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلًا عن 97 حالة حرجة ونحو 276 حالة أطفال إلى جانب 113 حالة نساء وتوليد.

مكونات وحدة التشخيص عن بُعد

ولفتت إلى أنّ وحدة التشخيص عن بُعد، تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.