مناظرة 2822 حالة ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد» بالدقهلية خلال سبتمبر الماضي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية «التشخيص عن بعد» قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضي، بينها 200 حالة قلب.

عمل مناظرة طبية عن بعد بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان، أن المناظرة جاءت تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتكليفات محافظة الدقهلية.

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضي بمناظرة نحو 192 حالة باطنة، و458 تخصص الجلدية، و205 حالات بالقلب والأوعية الدموية، فضلا عن 127 حالة حرجة، ونحو 264 حالة أطفال إلى جانب 99 حالة نساء وتوليد.

ملحقات وحدة التشخيص عن بعد

وأشارت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات، مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.