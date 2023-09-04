الكشف على 3097 حالة ضمن «التشخيص عن بعد» في الدقهلية خلال أغسطس

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف عن 3097 حالة ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد»، بينها 200 حالة قلب على مدار شهر أغسطس، بعد قرار إنشاء وحدات تشخيص عن بُعد في مختلف المحافظات.

عمل مناظرة تشخيص عن بُعد بالدقهلية

وأكد أنّ المناظرة في صحة الدقهلية جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتكليفات محافظة الدقهلية.

وشدد على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

200 حالة قلب وأوعية دموية

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن الأطباء كشفوا خلال الشهر الماضى على نحو 300 حالة باطنة، و497 جلدية، و200 حالة قلب وأوعية دموية، فضلا عن 102 حالة حرجة، ونحو 301 حالة أطفال، و161 حالة نساء وتوليد.

وأشارت إلى أنّ وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.