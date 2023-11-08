«التعليم المدمج بجامعة القاهرة» للطلاب القدامى: سارعوا بالتسجيل قبل 16 نوفمبر

كشفت مصادر في مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة، عن أنّ آخر موعد للتسجيل للترم الأساسي للطلاب القدامى سيكون 16 نوفمبر الجاري لمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور عصام جميل، رئيس المركز، موضحة أنّ التقديم بكون بمقر المركز يوميا من 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، عدا يوم الجمعة.

التعليم المدمج جامعة القاهرة

وأكدت مصادر في مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، انتظام الدراسة بمركز التعليم المدمج لمختلف الفرق للطلاب الجدد والقدامى المسجيلن في الأقسام والشعب والكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة القاهرة

وأشارت المصادر إلى أنّ عدد الدراسين في نظام التعليم المدمج جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات المدرجة تحت النظام، والمتمثلة في بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، والنشر والحفظ الرقمي، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

يذكر أنّ المركز يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات، شرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي.