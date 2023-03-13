إعلان نتيجة «التعليم المدمج» في جامعة القاهرة

انتهت جامعة القاهرة من إعلان نتيجة نظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول 2023، رسمياً عبر موقعنا الإلكتروني على الإنترنت من خلال رابط المركز، و ذلك بعد الإنتهاء الكامل من كافة أعمال اللتصحيح و الرصد، و تنفيذاً لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مؤكدة بدء أعمال التسجيل للمواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022-2023.

نتيجة التعليم المدمج 2023

وقالت الجامعة، أنه بجانب الكشف عن نتيجة التعليم المدمج، جرى اإعلان أيضا عن نتيجة طلاب التعليم المفتوح، عبر رابط الموقع الإلكتروني للمركز، منوهة إلى أن العمل يجرى حالياً بمختلف الكليات وفقاً لجداول المحاضرات و الخريطة الزمنية التي أقرها مجلس الجامعة في هذا الشأن .

مركز التعليم المفتوح

و في السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات و القطاعات للفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للخرطية الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، و اكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الإلتزام الكامل بالضوابط و القواعد التي أقرها المجلس فيما يتعلق بضوابط الحضور و خريطة التيرم و الامتحانات، لافتا إلى أن الجامعة انتهت من إعلان نتيجة امتحانات طلاب التعليم المدمج و نظام التعليم المفتوح.

و من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامع بني سويف، الإنتهاء من إعلان نتائح امتحانات التيرم الأول لطلاب التعليم المدمج و التعليم المفتوح و انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً لخريطة التيرم و كذلك انتظام أعمال التسجيل للمواد الدراسية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على توفير كافة المتطلبات الجامعية للطلاب بالكليات خلال العام الجامعي الجاري و تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.