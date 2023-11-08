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روسيا تتعرض لموجة جديدة من وباء كورونا.. ومسؤولة: أقوى من السابقة

كتب:

حسن رمضان
02:50 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، آنا بوبوفا، إنه يتم تسجيل موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، لافتة إلى أن هذه الموجة أعلى من الموجة السابقة.

وأضافت أنّ الموجة الجديدة أعلى من الأولى التي كانت في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت بوبوفا، إلى تسجيل 35- 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أسبوعيا، وهو ما يزيد مرتين عما كان عليه قبل شهر.

 

 

 

 

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