علماء يحذرون من 5 فيروسات تنقلها الحيوانات للإنسان.. «كورونا ليس بينها»

تحذيرات كثيرة يطلقها العلماء حول العالم من انتشار وتفشي فيروسات مختلفة، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفيروسات، وحذر باحثون في دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية بي إم جي، من تضاعف أعداد الوفيات الناتجة عن 5 فيروسات تنقلها الحيوانات للإنسان، ليتساءل البعض هل من بينها فيروس كورونا؟

فيروسات تنقل المرض للإنسان

وقالت الدكتورة أماندا ميدوز، من شركة جنكو بيووركس للتكنولوجيا الحيوية، في تصريحات لـ«ذا صن»، إنه إذا استمرت معدلات الزيادة في انتشار الفيروسات، فإننا نتوقع أن تنقل الحيوانات الأمراض للإنسان عبر الـ5 فيروسات ما يتسبب في مضاعفة أعداد الوفيات إلى نحو 12 ضعفا على الأقل بحلول 2050 مقارنة بـ2020، وطالبت باتخاذ التدابير للوقاية والتأهب لدرء خطر انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان بسبب فيروسات «إيبولا، نيباه، وماربورج، السارس التاجي 1، وماتشوبو الذي يسبب الحمى النزفية البوليفية»، ولم تذكر أن من بينها فيروس كورونا ومتحوراته.

تحذير من فيروسات تنتقل من الحيوانات للإنسان

وقال الباحثون إن الأوبئة تتزايد بنسبة 5% تقريبا كل عام، وحذروا من الأوبئة البشرية الناجمة عن الأمراض الحيوانية المنشأ والتي من الممكن أن تكون أكثر تواترا في المستقبل بسبب تغير المناخ وإزالة الغابات التي تؤدي إلى تعرّض البشر للحيوانات البرية بشكل متكرر.

وكان فيروس نيباه انتشر في عدة دول بينها الهند مؤخرا وهو ينتقل عن طريق خفافيش الفاكهة، وشوهدت حالات تفشي المرض في شمال شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفق فينا جورج وزيرة الصحة الهندية، إذ تجاوز عدد المصابين بفيروس نيباه بولاية كيرالا في الهند 1288 شخصا في مراحل مختلفة من المرض.