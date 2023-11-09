اليوم.. الأحزاب تنطلق لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بكل المحافظات

تبدأ اليوم الأحزاب والقوى الوطنية الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أولى خطواتها للدعاية الانتخابية والترويج عن البرنامج الانتخابي للمرشح بين المواطنين، وذلك بهدف كسب ثقتهم وتأييدهم له، وذلك بالإضافة إلى التعرف على أبرز مطالبهم من المرحبة المقبلة والتعرف على المعوقات الحياتية التي تواجههم، وذلك تزامنا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ومن جانبه، قال عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على وضع استراتيجية شاملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الماراثون الانتخابي.

وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبدأ بعقد لقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات للتعرف على متطلبات المواطنين من المرحلة المقبلة.

وتابع: إضافة إلى شرح البرنامج الانتخابي، وكذلك استعراض ما أنجزته الدولة في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات إضافة إلى توعية شاملة للمواطنين بأهمية مشاركتهم بالعملية الانتخابية وأهمية الإدلاء بصوتهم في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: وجهنا جميع أماناتنا بمختلف المحافظات والمراكز بأن تكون على أتم الاستعداد لمساعدة كبار السن في الذهاب لمقراتهم الانتخابية من خلال توفير وسائل المواصلات اللازمة لهم، إضافة إلى تجهيز غرف إلكترونية داخل مقرات الحزب لمساعدة المواطنين في التعرف على مقراتهم الانتخابية.

42 حزبا يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي

وفي سياق متصل، أكد النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التحالف سيقف بكامل قوته خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح تيسير مطر خلال تصريحاته لـ«الوطن»: سنعمل خلال الساعات المقبلة على انشار مكثف في الشوارع والميادين من قبل أحزاب التحالف بهدف توعية المواطنيين بأهمية المشاركة بالعملية الإنتخابية كونها واجب وطني ومحابة الأفكار التي تحبطهم عن النزول للإنتخابات إضافة إلى التعرف على أبرز مطالبهم من المرحلة القادمة والعمل على رصدها.

وتابع: كما أننا سنعقد مؤتمرا جماهيريا يوم 18 أكتوبر بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور 65 حزبا لدعم المرشح الئاسي عبدالفتاح السيسي خلال المارثون الرئاسي المنتظر إنطلاقه خلال مطلع الشهر المقبل.

وفي سياق متصل قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن حزبه كان أول الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور إعلانه الترشح كونه يحمل رؤية الحزب تجاه كافة المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطن البسيط في حياته المعيشية.

وأوضح ناجي الشهابي، لـ«الوطن»، قائلا: سنعمل خلال الساعات القادمة على لقاء الجماهير بمختلف المحافظات وتوعيتهم بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية وشرح مفصل لبرنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتذكيرهم بالإنجازات التي نفذتها الدولة خلال العشر سنوات الماضية والتأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار.