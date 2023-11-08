دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة بكفر الشيخ

نظم مركز شباب خليج بحري، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية اليوم الأربعاء، بمشاركة 35 جوالًا بمراكز شباب «برج مغيزل، والجزيرة الخضراء، وخان الجني، خليج بحري».

مفهوم الإسعافات الأولية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

طرق الإسعافات الأولية

كما تناول سليم محمد سعد، قائد تدريب بالجمعية البحرية للكشافة تعريف الإسعافات الأولية والخطوات الأولية أو المساعدات الأولية لتعرض الشخص لحادثة أو إصابة طارئة منذ وقوع الحادث حتى النقل إلى المستشفى أو أقرب طبيب مختص لفحصه ومعرفة حالتة، كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه.

قدمت الدورة التدريبية بمركز شباب خليج بحري، بإشراف مصطفى غريب ،وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز ،مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة القائد عبدالفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب بالإدارة.