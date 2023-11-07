سلسلة لقاءات في مراكز شباب كفر الشيخ للتوعوية بالتغيرات المناخية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات توعوية بمركز شباب أبو منيسي التابع لإدارة شباب سيدي غازي، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل»، بمشاركة أعضاء مراكز شباب الإدارة اليوم الثلاثاء.

الحد من التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة كما ناقشت المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية، التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ،تقام فعاليات اللقاءات التوعوية بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي.