الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدي سالم، بمشاركة 40 عضوا من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «إصلاح شالما، والمنشية الجديدة، والخوالد، وأبو العزائم»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

الدورة التدريبية بمركز شباب منشأة عباس بسيدي سالم

قدمت الدورة التدريبية بمركز شباب منشأة عباس بسيدي سالم، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبدالفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، وهاني السريب، مدير إدارة شباب سيدي سالم.