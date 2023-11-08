خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي لإسرائيل يفقد 7 مليارات دولار منذ «طوفان الأقصى»

يواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ33 على التوالي، مستخدمة أفضل الأسلحة برًا وبحرًا وجوًا، الأمر الذى أدى إلى أن تتكبد تل أبيب خسائر اقتصادية فادحة، مع توقعات باستمرار الخسائر وتصاعدها بشكل أكبر في حالة عدم توقف إطلاق النار.

وقال محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن الخسائر الاقتصادية لإسرائيل منذ بدء الحرب لم تكن بالقليلة، حيث انخفض قيمة الاحتياطي النقدي الإسرائيلي بقيمة 7 مليارات دولار الشهر الماضي.

الاحتياطي النقدي لإسرائيل انخفض إلى 191 مليار دولار

وأضاف «شادي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الاحتياطي النقدي لإسرائيل انخفض من 198.1 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا لخسارته خلال هذه الفترة القليلة، مشيرًا إلى أن أغلب الأموال التي فقدها الاقتصاد الإسرائيلي ذهب معظمها للدفاع عن الشيكل الإسرائيلي، والذي انخفض قيمته مقابل الدولار بشكل كبير جدا، حيث أعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد بقيمة 45 مليار دولار.

إسرائيل تعهدت ببيع حوالي 30 مليار دولار من احتياطها

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إسرائيل تعهدت ببيع حوالي 30 مليار دولار من احتياطها من العملات الأجنبية، في نفس الوقت تشير التصريحات الإسرائيلية إلى أن الحرب ستستمر لفترات طويلة، مع طرح العديد من المسؤولين لفكرة استخدام القنابل الذرية، وهو ما جعل هناك ضغط على الكثير من الشركات الي يتم أخذ موظفيها في التعبئة العامة والذي ليس من الواضح رجوعهم في وقت قريب.

ومن المتوقع حدوث مزيد من الخسائر متوقعة مع استمرار الحرب، ومزيد من القتلى واستمرار المُقاومة في غزة، خاصة وأن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب نقص العاملين الذي تم إلحاقهم بالقوات.