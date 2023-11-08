خبير دولي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب متكاملة الأركان على «غزة»

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إنه منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث في غزة بالسابع من أكتوبر، تحركت الجهود المصرية على أكثر من مسار بالتوازي وبشكل متكامل لمساعدة غزة.

وأضاف خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «الدولة تحركت في المسار الإنساني والسياسي والعسكري والأمني، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة، في ظل هذا العدوان الذي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية».

قطاع غزة يشهد قصفا شاملا

وتابع: «قطاع غزة يشهد قصفا شاملا ولم يسلم شبر في غزة بالقصف، كما تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والتجويع وقطع الكهرباء والماء والغذاء، وهي بذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب متكاملة الأركان في إطار سياسة العقاب الجماعي، إذ أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء، فبأي ذنب قُتلوا؟».

دخول المساعدات رغم التعنت الإسرائيلي

وأكد أن مصر تحركت لإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم التعنت الإسرائيلي والعراقيل وقصف المعبر، ومع ذلك، فقد أصرت على إدخال المساعدات منذ اللحظة الأولى.

وفي الأيام الأولى كان يتبنى العالم السردية الإسرائيلية وتعامى عما يحدث في قطاع غزة، ومع مرور الوقت بدأ الدور المصري في إعادة تحويل البوصلة العالمية مرة اخرى إلى الرواية الحقيقية الواقعية، وهي أن ما يحدث هناك جرائم ضد المدنيين وحرب إبادة جماعية، وبدأ الرأي العالمي يتغير ويعرف أن ثمة حقيقة مرة على أرض الواقع، بسبب استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص بخلاف المصابين والمفقودين.