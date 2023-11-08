محافظ شمال سيناء يستقبل مفوض الأمم المتحدة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مطار العريش الدولي خلال زيارته إلى المحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإدخالها إلى قطاع غزة.

مصر تستقبل الجرحي والمصابين الفلسطينيين

وأكد المحافظ في بيان، أن مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وعلاجهم في المستشفيات المصرية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في احتواء الموقف في قطاع غزه، وإيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى أهالي القطاع.

مفوض الأمم المتحدة السامي يوجه الشكر لمصر

ووجه مفوض الأمم المتحدة السامي، الشكر إلى مصر على الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحده السامي، إن معبر رفح البري، بوابة الحياة المتاحة حاليا بالنسبة لقطاع غزة.

وأشار المفوض السامي، إلى الحرص على مواصلة التنسيق المشترك، إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية، التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة.

وخلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، والمستشفيات التي تستقبل الجرحي الفلسطينيين، مطلعا على جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من المحافظ.