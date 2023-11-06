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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات ليبية لنقلها إلى غزة

كتب:

مريم جاد
08:18 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
طائرة مساعدات

طائرة مساعدات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات ليبية لنقلها إلى غزة.

الإفراج عن سيدتين

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما. 

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

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بقلم مريم جاد