لطيفة: الفن أداة لمساندة القضية الفلسطينية على طريقة أم كلثوم (فيديو)

قالت الفنانة التونسية لطيفة، إن الفن دائمًا ما يكون سلاحًا مدنيًا، ودائمًا ما يكون سلاح التعبير إذا لم يستطع الشخص التعبير بالكلام، مسشتهدة في ذلك بجولات كوكب الشرق أم كلثوم إبان نكسة 1967، وتوجيه أرباح وعوائد هذه الحفلات لصالح المجهود الحربي.

وعبرت الفنانة لطيفة، خلال مقطع فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي تحدثت خلاله بلهجتها التونسية، عن حزنها الشديد لما يمر به قطاع غزة الذي يعاني من آثار التدمير والقصف من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وتأكيدها أن الناس هناك يتعرضون للموت في كل لحظة.

لطيفة تدعم غزة

وأضافت لطيفة: «نشعر بغصة في حياتنا، والناس في غزة يتألمون ويعانون من هول القصف المستمر، وإذا لم تستطع التعبير بالكلام، يمكنك التعبير بالفن الذي لابد أن يكون سلاحًا مدنيًا، مثلما كانت تفعل أم كلثوم بعد عام 1967 وذهابها إلى كل دول العالم لاحياء حفلاتها، وكذلك عبدالحليم وغيرهم من الفنانين الذين كانوا لهم بصمتهم».

القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن كل فنان حر في قناعاته وأفكاره، مضيفة: «الفنانون كتّر ألف خيرهم بيعملوا حفلات لمساعدة الفلسطينيين، سواء في الأكل والدواء وغيرها من أشكال المساعدات، وهذه رسالة راقية وسامية والكل ينتظرها».

وشددت الفنانة لطيفة، على أن الجميع تربى على دعم القضية الفلسطينية منذ الصغر، مشيرة إلى التهديد الذي لاحقها بعد طرحها أغنية «إلى طغاة العالم»، حيث تم منعها وتهديدها من قبل منصات «تيك توك»، وغيرها بغلق الحسابات الرسمية لها.

واختتمت كلماتها بقولها: «قناعاتي بأن من يحرر فلسطين رجالها الشرفاء، ورجال الأمة الشرفاء، ربي يحي الفلسطينين ويرجعهم لبيوتهم، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، الشعب الصامد القوي».