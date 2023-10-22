لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

ردت النجمة لطيفة على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

لطيفة: هو انتو عمي ولا بتستعموا

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر «X»: «هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟».

وأردفت لطيفة: «واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين».

لطيفة تدعم الشعب الفلسطيني

دعمت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني بعد الهجمات الإسرائيلية والتي نتج عنها أكثر من 4741 شهيدًا فلسطينيًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى آلاف.

وكتبت لطيفة قائلة: قلبي معاكم يا أهلنا في غزة وكل فلسطين ربي معاكم ويحميكم وينصركم الأقصى غزة.