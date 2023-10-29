لطيفة: الاحتلال يمارس كل أنواع الجرائم الهمجية واللاإنسانية

هاجمت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة.

وكتبت لطيفة قائلة: «الخطف جريمة إنسانية.. كتر الهم يضحك، مثل تونسي طيب واغتصاب الأرض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية، ماذا تسميها يا هذا؟ غزة تحت القصف‬»⁩.

وأضافت قائلة: «حسبي الله فيك أنت وكل العصابة اللي معاك».

لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

وهاجمت الفنانة «لطيفة» عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر «X»: «أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلة: هو إنتو عُمي ولا بتستعموا؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟.. واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، إنتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين».