كيف تستعلم عن رصيد حسابك البنكي مجانا من الموبايل؟.. بضغطة زر

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من أصحاب الحسابات البنكية إلى معرفة الرصيد الخاص بهم الموجود في الحساب، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى البنك أو ماكينات الصراف الآلي التابعة له حتى يتمكن من معرفة قيمة الأموال الموجودة في حسابه، ما يجعلهم يرغبون في معرفة أفضل الطرق للاطلاع على رصيد الحساب البنكي من المنزل.

ويقدم تطبيق انستاباي لمستخدميه خدمة الاطلاع على رصيد الحساب البنكي مجانا من الموبايل، دون الحاجه للذهاب للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء، ونوضح من خلال هذا التطبيق كيفية الاستعلام عن رصيد الحساب البنكي مجانا عبر تطبيق انستاباي، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب البنكي مجانا من الموبايل عبر انستاباي

- إذا كان الراغب في الاستعلام عن رصيد الحساب البنكي لم يكن لديه حساب عبر انستاباي فيمكن تحميله على الموبايل من خلال كتجر جوجل، واتباع الخطوات اللازمة وإدخال جميع البيانات المطلوبة لبدء استخدامه.

- وإذا كان المستخدم لديه حساب على تطبيق إنستاباي فيقوم بالدخول إلى التطبيق ثم الدخول للحساب الخاص به ببصمة الأصبع أو بكلمة السر الخاصة بالموبايل.

- وبعد الدخول للحساب الخاص بالعميل، يمكن الضغط على الأيقونة الخاصة بعرض رصيد الحساب الخاص بالمستخدم.

- ثم يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالدفع الخاص به والذي تم تعيينه عند تسجيل الحساب والذي يتكون من 6 أرقام.

- لتظهر أمام المستخدم في النهاية قيمة الرصيد الموجود في الحساب المربوط بتطبيق انستاباي مجانا دون سحب أي رسوم.

ويقدم تطبيق انستاباي لمستخدميه الكثير من الخدمات الأخرى، والتي تساعدهم على إجرائها مجانا ومن المنزل مثل تحويل الأموال للحسابات الأخرى وعرض كشف الحساب لآخر التعاملات المالية التي تمت على الحساب، فضلا عن تحديث خاصية دفع الفواتير الخاصة بالمرافق الأساسية.