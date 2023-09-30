3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي.. إليك التفاصيل

ترصد «الوطن» 3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي ومنها عن طريق الهاتف وهي أسهل الطرق على العملاء لمعرفة أرصدتهم دون الحاجة إلى زيارة فرع قريب للبنك الخاص بالعميل.

خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون

- يقوم العميل بالاتصال برقم خدمة عملاء البنك التابع له، ثم يختار اللغة التي يرغب في إجراء العملية بها.

- ثم يقوم العميل باختيار الخدمات الخاصة بالحسابات من خلال الضغط على الرقم الخاص بتلك الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الكارت الخاص بالفيزا الخاصة بالعميل.

- وبعدها يقوم العميل بإدخال الرقم السري الخاص بخدمات الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

- ثم يتم اختيار الخدمة الخاصة بمعرفة رصيد الحساب الخاص به، ليتم إخبار العميل بقيمة الأموال والرصيد الموجود في حسابه عن طريق خدمة صوتية ورسالة مسجلة.

- وبعد الانتهاء من معرفة الرصيد الموجود في الحساب، يختار العميل إذا كان يرغب في إجراء عملية أخرى، أم أنه يرغب في إنهاء المكالمة.

خدمة الرسائل النصية لمعرفة رصيدك البنكي

وتشرح «الوطن» للقارئ 3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي، ومنها معرفة الرصيد البنكي الخاص بك بواسطة خدمة الرسائل النصية فتقوم كل البنوك بتوفير تلك الخدمة وهي خدمة إلكترونية من أسهل الخدمات التي توفر للعميل الاستعلام عن رصيده البنكي.

خطوات معرفة الرصيد البنكي عن طريق الرسائل النصية وهي كالتالي:

- تسجيل الهاتف المحمول في البنك.

- يقوم البنك بإرسال الرسائل البنكية للعميل فور دخول الرصيد بحسابه.

3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي

كما تستعرض «الوطن» 3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي عن طريق ماكينة الصراف الآلي ويمكنك أيضًا معرفة حسابك البنكي عن طريق لذهاب إلى أقرب فرع لماكينة الصرف الآتي (atm) الخاصة بالبنك الذي تقوم فيه بالمعاملات المالية في عدة خطوات كالتالي:

- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

- أدخل بطاقة البنك الخاصة بك.

- اكتب الرقم السري وانقر على استعلام الرصيد.

- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

- انقر لإنهاء ولا تنسى أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.