جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة اثنين من جنوده على حدود لبنان 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين في تبادل لإطلاق نار على حدود لبنان، وفق ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

من ناحية أخرى، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها، كما أننا لن نسمح بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب العودة إلى مسار المفاوضات لحل الصراع في الشرق الأوسط.