«الخارجية الفلسطينية» تحذر من التنكيل بالمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الانتهاكات التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين، من خلال تصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، فضلا عن محاولات المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا أخلاقية.

وحذرت الوزارة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينة وفا، اليوم الأربعاء، من أن وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال إيتمار بن غفير، وجد في عقلية حكومته الانتقامية، مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.

الخارجية تطالب بعثاتها بفضح ما يحدث في المعتقلات

وطالبت الخارجية من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم، أن تفضح ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة

كما زودت الخارجية سفاراتها، بمحاور للحديث من شانها تفصيل جميع أشكال التعذيب اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين، ليتحمل المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الدولية والأممية المختصة بما فيها الصليب الأحمر الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف مسؤولياتهم، ويتدخلوا عاجلا لتوفير الحماية للمعتقلين.