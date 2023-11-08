«الأغذية العالمي»: وفرنا مساعدات لـ500 ألف متضرر في قطاع غزة

قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، إن البرنامج يتابع الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة عن كثب، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها نقص المواد الغذائية، والماء، والمواد الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع عبدالجابر خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر وزارة الصحة، بمدينة رام الله، إن بعد شهر من الحصار تتفاقم الكارثة الإنسانية، وسط نقص المواد الغذائية الأساسية، وخروج المخابز والمحلات التجارية عن العمل نظرا لنقص الوقود.

البرنامج يعمل على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة

ولفت عبد الجابر، إلى أن البرنامج يعمل على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، منذ اليوم الأول إذ وفر المساعدات لأكثر من 500 ألف متضرر في القطاع، ويسعي لزيادة هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وضرورة دخول الوقود على وجه السرعة.

وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين إلى أن نفاد الوقود في القطاع من شأنه أن يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية للبرنامج، وحرمان نحو 500 ألف مستفيد يعتمدون على مساعدات الخبز والمعلبات المقدمة من البرنامج في مراكز الإيواء والنازحين خارجها، محذرا من استمرار الأوضاع في القطاع.