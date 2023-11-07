مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن «تحديات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي»

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «تحديات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي: آفاق التحول ورؤى مستقبلية»، وذلك غدا الأربعاء، بقاعة كبار الزوار بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

مستقبل العلوم الاجتماعية

وتستضيف الندوة مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال علم الاجتماع من الوطن العربي ومن جامعات القاهرة والإسكندريةـ لمناقشة التحديات المختلفة بمستقبل العلوم الاجتماعية وعرض لبعض النماذج والتجارب العربية والخاصة بعلم الاجتماع.

وسيتم مناقشة البحوث في علم الاجتماع وتقدم المجتمعات الإنسانية خلال الألفية الجديدة عن طريق تجارب عملية وخيارات مستقبلية.

وتأتي الندوة التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية علم الاجتماع لدارسه المشاكل الإنسانية ومحاوله إيجاد حلول لها على أسس علميه، وأهمية الترابط بين المجتمعات العربية.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن تنظيم دورات مكثفة لتعليم الخطوط المختلفة للكبار والشباب وكل المهتمين بدراسة وتعلم الخط «الهيروغليفي» و«اليوناني» و«الخط العربي»، وذلك يوم 20 نوفمبر الحالي، وتستمر لمدة شهر كامل، بواقع محاضرتين لمدة ساعتين كل أسبوع.