مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن التغذية والسعادة الأحد المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات ندوة بعنوان «التغذية والسعادة»، بالتعاون مع نادي ماجستيك ليونز، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 12 نوفمبر، بالقاعة الكبرى في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الندوة عدة محاور للتوعية عن الغذاء الصحي منها الغذاء المفيد لصحة المخ والعقل وأسلوب الحياة الصحية، بالإضافة إلى الاحتياجات الغذائية لسن المراهقة وأهمية شرب الماء، ويجرى تسليط الضوء على عوامل الخطورة التي تؤذي الصحة وأضرار عدم الالتزام بالحياة الصحية، وأيضًا التعريف بالوزن الصحي وأسباب ومشكلات الوزن الزائد ومشاكل النحافة، ثم الإشارة إلى توصيات الحياة الصحية.

كلمة الدكتور إبراهيم الكرداني

تبدأ الندوة بكلمة الدكتور إبراهيم الكرداني؛ المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية سابقًا، ومدير برنامج الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف سابقًا، وأستاذ الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية، يليها كلمات كُلًّا من الدكتورة غادة شرف؛ استشاري التغذية العلاجية، والدكتورة سالي عزت؛ استشاري التغذية العلاجية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة ياسمين ناجي علوان؛ مدرس علاج الأورام بجامعة الإسكندرية.

وتأتي الندوة ضمن حملة محاضرات توعوية تقدمها مكتبتي الطفل والنشء للتوعية بأهمية الغذاء الصحي والأثار الناتجة عن الالتزام بحياة صحية متكاملة، وذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة.