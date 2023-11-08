باتت أزمة المدرب الحدث الأبرز داخل القلعة البيضاء ومنتخب مصر، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، وارتباط اسم روي فيتوريا بترك مهمة تدريب الفراعنة.

أزمة المدرب تشتعل في الزمالك ومنتخب مصر.. ما علاقة الأهلي؟

رغم أن الأهلي ليس طرفا في القصتين، إلا أن اسمه ارتبط بالترشيحات سواء بالمدربين المرشحين لقيادة الفارس الأبيض، أو بالنادي الذي يرغب في التعاقد مع فيتوريا، فما القصة؟.

بعد ساعات قليلة من قرار إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الإطاحة بمدرب الفريق أوسوريو بعد السقوط في فخ الهزيمة مرتين متتاليتين أمام كلا من إنبي وزد في الدوري، فضلا عن أزمة المعسكر الأخيرة التي كان بطلها الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، كان اسم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق هو الأبرز لخلافة المدرب الكولومبي.

موسيماني الذي باتت أيامه معدودة في القيادة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي، بحسب صحيفة «الخليج» الإماراتية، والذي قاد الأهلي في وقت سابق لحصد العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا متتاليين، أصبح على رأس قائمة المرشحين لقيادة الغريم التقليدي الزمالك.

أزمة المدرب تشتعل في الزمالك ومنتخب مصر.. ما علاقة الأهلي؟

في المقابل، دخل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق اتحاد جدة السعودي، بعد الإطاحة بالبرتغالي نونو سانتو من قيادة الفريق، بحسب تقارير سعودية، ليصبح مستقبله مع الفراعنة مهددا.

هل يصبح موسيماني وفيتوريا منافسان للأهلي في الموسم الجديد

اتحاد جدة المرشح لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، حال تخطيه عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يسابق الزمن من أجل التعاقد مع مدرب جديد قبل البطولة العالمية، ليصبح فيتوريا أحد أبرز المرشحين لقيادته الفترة المقبلة.

وحال تعاقد الزمالك مع موسيماني واتحاد جدة مع فيتوريا، سيكون مدرب القلعة الحمراء السابق، ومدرب منتخب مصر الحالي، منافسان مباشران للأهلي في الموسم الجديد، فهل يتحول هذا السيناريو إلى واقع؟.