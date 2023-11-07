حسين لبيب يصدم أحمد فتوح.. التفاصيل الكاملة للتحقيق مع نجم الزمالك | عاجل

خضع أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، لجلسة تحقيق من قبل اللجنة القانونية بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بناء على قرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك على خلفية مغادرته بشكل مفاجئ معسكر فريقه قبل مواجهة زد ودون الحصول على إذن، وهي المباراة التي خسرها الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة السادسة من عمر بطولة دوري Nile.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قرارًا صارمًا في وقت سابق، بإحالة الثلاثي أحمد فتوح، الزناري، محمد صبحي للتحقيق وعرضهم للبيع، على خلفية ما بدر منهم قبل مواجهة زد.

وكانت البداية مع ظهور أحمد فتوح، اليوم الثلاثاء، داخل مقر النادي من بوابة رقم 2، ولم يتحدث مع أحد، ليتوجه على الفور إلى إدارة الشؤون القانونية.

لبيب يرفض الحلول الودية

من جانبه، رفض حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الجلوس مع أحمد فتوح من أجل حل تلك الأزمة بشكل ودي، مستبعدًا الحلول الودية، حيث أحال اللاعب للجنة الشؤون القانونية في النادي للتحقيق معه.

وخرج أحمد فتوح فور انتهاء التحقيق معه من بوابة رقم 2، وهي البوابة التي تبعد عن ملعب التدريب، حرصًا منه على عدم مقابلة أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني، واستمر التحقيق مع فتوح قرابة الساعة ونصف.

وعلم «الوطن سبورت»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أزمة أحمد فتوح، بناء على المذكرة القانونية ونتائج التحقيق الذي أجري بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي.. للتفاصيل اضغط هنا.