موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

تنتظر جماهير ومحبي الكرة المصرية، اللقاء المرتقب بين فريقي الزمالك وبيراميدز ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2022 – 2023، وهي المبارة التي تأتي في ظل تراجع أداء الفريق الأبيض في منافسات الدوري العام، حيث خسر مباراتين متتالين أمام كلا من زد وإنبي.

موعد مبارة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

تنطلق صافرة البداية في مبارة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائى كأس مصر لموسم 2022 – 2023، في تمام الـ7 مساء غدا الأربعاء، وذلك على أرض ستاد القاهرة الدولي، بحضور 6 آلاف مشجع من الفريقين، بعد أن حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية اللازمة.

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

في هذا السياق، تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات البطولة حصريا، من خلال استوديو تحليلى يضم نخبة من المحللين والنقاد الرياضيين.

تردد قناة أون تايم سبورتس

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.