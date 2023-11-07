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عاجل.. الأهلي يصدم أحمد فتوح بعد موافقة الزمالك على انتقاله للأحمر (خاص)

كتب:

أحمد خالد
01:05 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
أحمد فتوح

أحمد فتوح

وضعت إدارة النادي الأهلي، خطة بديلة لصفقة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد تمسك اللاعب بالحصول على راتب مادي ضخم، يفوق سقف الرواتب داخل القلعة الحمراء.

وتدرس إدارة الأهلي تجميد صفقة أحمد فتوح في الوقت الراهن، لأكثر من سبب، أبرزها طلبات اللاعب المادية، فضلا عن عدم التزام اللاعب خارج الملعب، ورحيله عن الزمالك للسبب الأخير.

وبدأت لجنة تخطيط الكرة، وضع خطة بديلة وسريعة، لحسم بديل أحمد فتوح.

وعلم «الوطن سبورت» أن محمد حمدي، الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، هو الخطة البديلة أمام الأهلي في حال فشل المفاوضات وتجميدها مع أحمد فتوح، خاصة أن عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، فضلا أنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي.

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