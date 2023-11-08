«التحالف الوطني»: لا ندخر جهدا لمساندة أهالينا في غزة

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنّ الهيئة لم تدخر جهدا لتوفير وتقديم الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، في إطار التدفق المستمر للمساعدات عبر المعبر، مؤكدة أهمية مرور المساعدات عبر المعبر إلى داخل القطاع بسيولة نظرا لحاجة أهالي القطاع القصوى لها مع استمرار التصعيد وزيادة جرائم الاحتلال.

سرعة تجهيز وإرسال المساعدات

وقالت عضو التحالف الوطني لـ«الوطن»، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقوم بدور عظيم في إطار تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدة بالسرعة والتنظيم الذي ظهر في سرعة تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية إلى المعبر في وقت قياسي.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشادت بموقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، ورفض فكرة تصفية القضية من خلال مشروع تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.