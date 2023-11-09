معلومات عن «المصرية للسبائك الحديدية».. تصدر 80% من إنتاجها إلى الخارج

تهتم الحكومة بتطوير وتحديث استراتيجية العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية، حيث تركز على الاستخراج والتصنيع بدلا من استخراج الخامات فقط، ما يعود بالإيجاب من خلال تعظيم العوائد الناتجة عن القيمة المضافة التي يتم الحصول عليها من خلال إقامة صناعات تحويلية.

وترصد السطور التالية 8 معلومات عن شركة المصرية للسبائك الحديدية، حسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال، كما يلي.

تاريخ تأسيس الشركة

- تأسست عام 1969.

- تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100% من أسهم الشركة.

- تعمل الشركة في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا.

- يبلغ إجمالي كميات الإنتاج من سبائك الفيروسيليكون وغبار السليكا نحو 70 ألف طن.

قيمة التصدير للخارج

- ويتم التوجيه نحو تصدير 80% إلى الدول الأوروبية في ظل تضاعف أرباح الشركة المصرية للسبائك الحديدية هذا العام بما يعادل 25 مرة مقارنة للعام الماضى.

- تطوير مشروع إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويا.

- تعتبر الشركة أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.