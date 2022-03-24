صرف 1.137 مليار جنيه مستحقات 3500 عامل في «الحديد والصلب» حتى الآن

كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن أنّ عدد العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن، بلغ نحو 3500 عامل، وذلك في إطار حرص الوزارة، على حقوق ومصالح العمال.

تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب

وأضافت وزارة قطاع الأعمال، في بيان عنها، أنّ إجمالي المبالغ المنصرفة كـ تعويضات للعاملين، بلغ نحو مليار و137 مليون جنيه، وجارٍ استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين.

مكافأة نهاية الخدمة

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.