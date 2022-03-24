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محمود مسلم

صرف 1.137 مليار جنيه مستحقات 3500 عامل في «الحديد والصلب» حتى الآن

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محمود الجمل
08:46 ص | الخميس 24 مارس 2022
وزارة قطاع الأعمال

وزارة قطاع الأعمال

كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن أنّ عدد العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن، بلغ نحو 3500 عامل، وذلك في إطار حرص الوزارة، على حقوق ومصالح العمال.

تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب

وأضافت وزارة قطاع الأعمال، في بيان عنها، أنّ إجمالي المبالغ المنصرفة كـ تعويضات للعاملين، بلغ نحو مليار و137 مليون جنيه، وجارٍ استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين.

مكافأة نهاية الخدمة

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.