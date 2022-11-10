اتحاد الحديد والصلب العربي يكرم كبار المنتجين في القطاع بمصر

كرم اتحاد الصلب العربي عددًا من كبار اللاعبين في قطاع الحديد المصري، خلال الدور الـ15، التي عقدت في البحرين، وقال الاتحاد إنّه تم تكريم عدد من الشركات المصرية التي تمكنت من تحقيق نمو كبير، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها شركات حديد العشري، والعلا للصلب.

وبحسب بيان للاتحاد فقد تم افتتاح الدور الجديدة برعاية وزير الصناعة والتجارة في البحرين زايد بن راشد الزياني بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، بحضور الدكتور كمال جودي الامين العام للاتحاد.

وقال وزير الصناعة البحريني، إنّ البحرين تضم ما يقرب من 20 مصنعًا لإنتاج الحديد والصلب ومنتجات الحديد الأخرى الإنشائية والصناعية بقيمة استثمارات تزيد على ملياري دولار، مؤكدًا أنّ كثيرًا من الشركات تشهد نمواً نظراً لكثرة الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على هذه المنتجات.

جاءت استضافة مملكة البحرين للقمة في دورتها الخامسة عشر بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب والي تأسس عام 1971 كأول اتحاد عربي للدول العربية يتم إنشاؤه تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.

وناقشت القمة في دورة العام الحالي عددًا من الموضوعات المهمة، والتي من بينها تأثير الجائحة على اقتصاديات الدول العربية والاجنبية وتأثيره على صناعة الصلب وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على صناعة الصلب والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على صناعة الصلب العربية وتأثير أسعار النفط والغاز على اقتصاديات صناعة الصلب وصناعة الصلب العربية.

كما ناقشت القمة ملفاتٍ مثل استراتيجيات النمو وفرص وتحديات إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية في الدول العربية والتكنولوجيات الجديدة ودورها في تنويع إنتاج الصلب في الدول العربية والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخالية من الكربون والاقتصاد الدائري ودوره في التنمية المستدامة لصناعة الصلب، ونظّم الصيانة الحديثة وإدارة البيئة والصحة والسلامة في صناعة الصلب والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ومدى تأثيرها على مستقبل صناعة الحديد والصلب العربية.