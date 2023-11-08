الفنان السوداني نزار جمعة: «وداعا جوليا» فيلم واقعي ومعاصر

قال الفنان السوداني نزار جمعة، بطل فيلم «وداعا جوليا»، إن فيلم «وداعا جوليا» من الناس وللناس في السودان، مشيرا إلى أن الشعب السوداني عانى كثيرا، وأغلب معاناته ناتجة عن أخلاقيات، فضلا عن أمور وأحداث سياسية واجتماعية، فتركيبة الشعب السوداني ومحاولة فك هذه الطلاسم كانت تحتاج لمثقفين وفنانين علاوة على إظهار العيوب والإيجابيات الموجودة في المجتمع.

تصوير الفيلم في أوقات صعبة

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر فضائية «dmc»، أن فيلم «وداعا جوليا» مُعاصر، والظروف والوضع في السودان كانت مدخلا لما يحدث سواء أحداث الثورة والثورة المضادة ومحاولة قمع الشعب السوداني من أن يصل إلى حريته، موضحا أنه جرى تصوير الفيلم بأيام بها مظاهرات ومشكلات كثيرة في الشارع السوداني.

أحداث فيلم «وداعا جوليا» واقعية

وتابع بطل فيلم «وداعا جوليا»، أن أحداث فيلم «وداعا جوليا» واقعية وتعايش ما يحدث في السودان بعد انفصال الجنوب السوداني.