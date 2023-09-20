سامح شكري: مصر تكرر تضامنها مع الشعب السوداني لتجاوز المحنة الراهنة
كتب:
شريف سليمان
03:40 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الشعب السوداني ما يزال يعاني من الكارثة الإنسانية التي حلّت عليه جراء اندلاع الصراع العسكري.
وأضاف شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «تكرر مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وستواصل جهودها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة».