رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سامح شكري: مصر تكرر تضامنها مع الشعب السوداني لتجاوز المحنة الراهنة

كتب:

شريف سليمان
03:40 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الشعب السوداني ما يزال يعاني من الكارثة الإنسانية التي حلّت عليه جراء اندلاع الصراع العسكري.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «تكرر مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وستواصل جهودها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة».

 

اقرأ المزيد:

سامح شكري: مصر تتطلع لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة

سامح شكري: خالص العزاء للأشقاء في المغرب وليبيا

سامح شكري: العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وممتدة.. وتسير نحو آفاق أرحب

وزير الخارجية المغربي يشكر سامح شكري: بذل جهودا قيمة في «مجلس وزراء الخارجية العرب»

سامح شكري: مصلحة الشعب السوري الهدف الرئيسي للجامعة العربية

سامح شكري: عودة سوريا إلى الجامعة العربية تساعد الأشقاء على تجاوز الأزمة
بقلم شريف سليمان