رئيس جامعة أسيوط يشهد وقائع اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي

انطلقت اليوم الأربعاء، بجامعة أسيوط، وقائع اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي تحت عنوان «تطوير النشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون»، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

تكريم الفائزين في مسابقة الأبحاث المنشورة دوليا

وشهد اليوم العلمي، تكريم الدكتور أحمد المنشاوي للفائزين في مسابقة «الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون»، التي أطلقها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي في شهر أكتوبر لكليات: التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة، والحقوق، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة.

التصنيف الدولي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي إحدى النقاط المضيئة بالجامعة، وتسهم في نشر ثقافة التصنيف الأكاديمي، وتعريف المجتمع الجامعي بمعايير التقييم، وركائز العمل التي تهتم برصدها أكبر مواقع تصنيف الجامعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا النشاط العلمي المميز لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي قد انعكس أثره خلال السنوات الماضية، في زيادة النشر الدولي لمعظم الكليات، وتحسين ترتيب الجامعة والارتقاء بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، وإدراجها في عدد من التصنيفات العامة والمتخصصة، وهو الهدف الذي تسعى إدارة الجامعة لتحقيقه.

المجالات العلمية

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الجامعة تملك إمكانات بحثية، وعلمية، وعقول نابغة، في مختلف المجالات العلمية، تؤهلها للوصول إلى مكانة متقدمة في كافة التصنيفات العالمية.

وشهد اليوم العلمي حضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أشار إلى حرص إدارة الجامعة على تشجيع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم؛ لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وإيجاد حلول علمية للمشكلات المجتمعية من خلال البحوث العلمية التي يتم نشرها دوليًا في كبرى دوريات النشر العالمية.

وتحدث الدكتور عمر ممدوح شعبان، عن دعم إدارة الجامعة للنشر الدولي للبحوث المتعلقة بالعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون، وذلك إيمانًا منها بالدور الحيوي لهذه العلوم في النهوض بالتصنيف الدولي للجامعة، معربًا عن فخره بالتقدم الكبير الذي أحرزته الجامعة، في التصنيف الصيني شنغهاى؛ والمتضمن إدراج الجامعة في (٧) تخصصات علمية، وذلك للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد اعترافًا قويًا وموثقًا بتطور الجامعة وتميزها في البحث العلمي.

جدير بالذكر أن المراكز الثلاثة الفائزة، هي المركز الأول، بحث مقدم من الباحث محمد سيد حامد علي بكلية التربية الرياضية بعنوان Acute moderate-intensity exercise generally enhances cognitive control in young adults: A randomized controlled ERP study

وجاء في المركز الثاني؛ بحث مقدم من الباحث مصطفي قايد محمد بكلية التجارة، بعنوان: Telework operationalization through internal CSR

واحتل المركز الثالث بحث مقدم من الباحث أحمد الشورى أبوزيد بكلية التجارة، بعنوان: Populist Governments and the Quality of Governance: A Worldwide Comparison

كما شهدت الفعاليات، تكريم الأساتذة المحكمين وهم: الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية، والدكتور عماد الدين شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، وكذلك تكريم الأساتذة المحاضرين، والمراكز الثلاثة الأولى الفائزة.