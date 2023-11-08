«الجامعة العربية»: إسرائيل تشن حربا كاملة في غزة.. والضفة الغربية تنذر بالانفجار

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن إسرائيل تشن حربا كاملة في غزة والضفة الغربية تنذر بانفجار الأوضاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل أطلقت العنان للمستوطنين لممارسة جرائمهم في غزة والضفة الغربية

وأكد جمال رشدي لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل أطلقت العنان للمستوطنين لممارسة كل جرائمهم في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى وجود مخطط إسرائيلي واضح لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.

قوى دولية مؤثرة ترفض سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين

وشدد على أن قوى دولية مؤثرة ترفض سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين، لافتًا إلى وجوب الحفاظ على الموقف العربي والعالمي الرافض لتهجير الفلسطينيين.